Італія вистраждала перемогу над Іспанією по пенальті та зіграє у фіналі Євро-2020: відео

Збірні Італії та Іспанії зустрілися на "Вемблі" у рамках першого півфіналу Євро-2020. Перемогу після серії пенальті здобула збірна Італії.

Італія – Іспанія 1:1 (4:2 по пенальті)

Голи: К'єза, 60 – Мората, 80

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Перед грою з Іспанією італійська збірна була єдиною командою, яка виграла всі поєдинки на Євро-2020. На груповому етапі італійці розгромили Туреччину та Швейцарію – по 3:0 та мінімально здолали Уельс.

В 1/8 фіналу Італії знадобився додатковий час, щоб обіграти Австрію (2:1). У чвертьфіналі "скуадра адзурра" зупинила Бельгію (2:1).

Іспанія невдало стартувала на Євро-2020, зігравши внічию зі Швецією (0:0) та Польщею (1:1). Лишень у третьому матчі групи "червона фурія" розгромила Словаччину (5:0).

У плей-офф іспанцям також було складно. Спершу підопічні Луїса Енріке після додаткового часу здолали Хорватію, після чого в серії пенальті вибили Швейцарію.

Беззуба гра італійців

На стартових хвилинах Італія впевненіше почувалася на "Вемблі" та затискала іспанську команду. "Червона фурія" витримала тиск та забрала м'яч під свій контроль.

Перший напівмомент у грі мали іспанці: Педрі елегантним пасом розрізав оборону суперника та вивів Оярсабаля на рандеву з голкіпером. Мікель забарився і не зміг обробити м'яч у штрафному.

На 20 хвилині Італія отримала шанс відзначитися. Нагоду "скуадрі адзуррі" подарував голкіпер Сімон, який завчасно вибіг з воріт зустрічати Емерсона. Однак оборонці підстрахували свого голкіпера.

Через 5 хвилин іспанська збірна створила перший гострий момент. Ольмо з другої спроби пробив приблизно з 11 метрів у нижній кут. На заваді голу став Доннарумма, який відбив м'яч.

Італія свій перший момент мала, коли команди вже були готові йти у роздягальню. Інсіньє у штрафному обігрався з Емерсоном, після чого захисник зі всієї сили поцілив у каркас воріт.

Шалений гол К'єзи

Після перерви перший момент знову був в іспанців. Оярсабаль чудово протягнув м'яч правим флангом та вивів на ударну позицію Бускетса. Той завдав красивого удару, але не поцілив у площину воріт.

Італія відразу відповіла нагодою у К'єзи. Федеріко знайшов простір для удару з-під захисника, але Сімон впевнено накрив м'яч. На 58 хвилині перевірив пильність Доннарумми дальнім ударом Оярсабаль.

На 60 хвилині гри Італія несподівано відзначилася голом. Навіс Іспанії у штрафний суперника завершився перехопленням Доннарумми. Голкіпер відразу ввів м'яч на Верратті, який віддав на Інсіньє.

Лоренцо зробив розрізний пас у штрафний, але м'яч перехопив Ляпорт. Після цього м'яч опинився у Федеріко К'єзи. Гравець Ювентуса підібрав м'яч, після чого увірвався у штрафний та поцілив у дальній кут.

Відео голу К'єзи



Іспанія свій момент для голу знайшла майже відразу. Коке м'яко закинув у штрафний на Оярсабаля. Мікель намагався завдати удару головою з вбивчої позиції, але не влучив.

За якусь мить на ударній позиції опинився Ольмо та вистрілив дальнім ударом. М'яч пролетів повз ворота Доннарумми. Італія, хоч і сіла в захист, також мала свій шанс збільшити перевагу.

К'єза чудовим розрізним пасом віддав у штрафний на свіжого Берарді. Той намагався відправити м'яч між ніг Сімону, проте голкіпер зрозумів задум Доменіко й ліквідував загрозу.

Ще один момент у Берарді був на 80 хвилині. Доменіко пробив з-за меж штрафного на техніку, але Сімон забрав м'яч до рук.

Камбек Іспанії

Після цього Іспанії вдалося відігратися. Мората зіграв у стіночку з Ольмо та увійшов у штрафний. Що робили шестеро італійців – не відомо! Альваро опинився перед Доннаруммою та холоднокровно переграв голкіпера – 1:1!

Відео голу Морати



Визначити сильнішого в основний час команди не змогли, тому продовжили битву за фінал в овертаймі.

На 98 хвилині у штрафному "скуадри адзурри" виникла пожежа. Ольмо гостро виконав стандарт, після чого Донаррумма невпевнено відбив м'яч. Першим на добиванні був Мората, але не зумів спрямувати м'яч у ворота.

Загалом Іспанія домінувала на футбольному полі, коли італійська збірна подекуди панічно відбивалася. Здавалося, що італійці чекають на серію пенальті.

Командам не вистачило додаткових 30 хвилин, щоб визначити переможця. Тому долю путівки у фінал збірні розіграли у серії пенальті. Удача була на стороні Італії, яка здобула перемогу.