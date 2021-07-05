Європейське класичне: анонс півфіналу Євро-2020 Італія – Іспанія

Збірні Італії та Іспанії зустрінуться у півфіналі Євро-2020. Провідні команди світу зустрінуться на четвертому чемпіонаті Європи поспіль. Що очікувати від півфінального матчу Євро-2020 – читайте в анонсі Спорт 24.

Італія – Іспанія: головне

Що: 1/2 фіналу Євро-2020

Де: стадіон "Вемблі", Лондон (Англія)

Коли: вівторок, 6 липня, 22:00

Трансляція: канал "Футбол 1", "Футбол 2", ТРК "Україна", Oll.tv, Megogo

До слова УЄФА представив м'яч для фінальних матчів Євро-2020: фото

Шлях до півфіналу

Що Італія, що Іспанія впевнено пройшли відбір на Євро-2020. Підопічні Роберто Манчіні виграли всі поєдинки, залишивши позаду Фінляндію, Грецію, Боснію і Герцеговину, Вірменію та Ліхтенштейн.

Іспанська збірна у відборі дозволила собі дві осічки. "Червона фурія" розписала нічиї з Норвегією та Швецією і виграла всі інші матчі. Окрім норвежців та шведів, команда Луїса Енріке випередила Румунію, Фарерські острови та Мальту.

На фінальній стадії Євро-2020 Італія – єдина збірна, яка виграла всі матчі. У групі "скуадра адзурра" розгромила Туреччину і Швейцарію по 3:0 і другим складом на класі обіграла Уельс (1:0).

В 1/8 фіналу Італія отримала в суперники Австрію і тільки після додатково часу обіграла кривдника України (2:1). У чвертьфіналі Італія отримала першого топ-суперника за тривалий час – Бельгію.

Підопічні Манчіні не без проблем обіграли бельгійців з рахунком 2:1.

Бельгія – Італія відеоогляд

Іспанія довго "запрягала" на Євро-2020. Спершу "червона фурія" не змогла обіграти Швецію (0:0), а згодом втратила переможний результат проти Польщі (1:1).

В останньому матчі групи Іспанії загрожував виліт з Євро-2020. Та Іспанія розтрощила Словаччину (5:0) та посіла друге місце.

У першому ж матчі плей-офф у команди Енріке виникли проблеми. Іспанці 3:1 перемагали Хорватію, але дозволили супернику здійснити камбек. "Червона фурія" вирвала перемогу після додаткового часу (5:3).

У чвертьфіналі підопічним Енріке знову знадобився додатковий час, щоб обіграти Швейцарію. При чому після того, як рахунок став 1:1, іспанці майже 45 хвилин грали в більшості.

Цього разу Іспанії знадобилася серія пенальті, де справжнім героєм став Унай Сімон. Його порятунки вивели Іспанію у півфінал.

Швейцарія – Іспанія відеоогляд

Очі зустрічі

На попередньому чемпіонаті Європи у 2016 році Італія перемогла іспанців в 1/8 фіналу. "Скуадра адзурра" поклала кінець видатній серії іспанців, які не програвали нікому на чемпіонатах Європи протягом восьми років.

Зате іспанці пройшли Італію у чвертьфіналі Євро-2008 та обіграли її у фіналі Євро-2012. Слід зазначити, що на Євро-2012 Італія та Іспанія зустрілися у групі й розписали нічию 1:1.

Італія – Іспанія відеоогляд матчу Євро-2016



Команди двічі зустрічалися у відбірковому циклі ЧС-2018. Матч у Турині завершився з рахунком 1:1, а в матчі-відповіді на "Сантьяго Бернабеу" іспанці розгромили суперника 3:0.

Команди грали між собою 37 разів. Кожен із суперників здобув по 11 перемог, ще 15 матчів завершилися внічию. У шести матчах на Євро Італія здобула дві перемоги, Іспанія – одну. Ще три зустрічі завершилися внічию.

Збірні Іспанії та Італії знову зійдуться 6 жовтня на "Сан-Сіро" у півфіналі Ліги націй УЄФА.

Лідери команд

На відміну від Іспанії попередніх років, у цьому складі важко назвати провідних футболістів. У порівнянні з іншими кампанія у складі набагато менше футболістів з Барселони та Реала.

Можливо, лідерами та двигунами Іспанії є флангові оборонці – Сезар Аспілікуета та Жорді Альба. Просуванням м'яч вперед надалі займається нестаріючий Бускетс.

На вістрі атаки "червоної фурії" запалюють досвідчені Альваро Мората та Жерар Морено.

Збірна Італії у попередній грі втратила свого ключового футболіста – Леонардо Спінаццола. Футболіст Роми став відкриттям Євро-2020, але розірвані "хрести" не дозволять йому зіграти на Євро-2020.

Через втрату Спінаццоли гра італійців стане набагато простішою, адже порушиться його тандем з Лоренцо Інсіньє. Традиційною силою Італії є її центральні захисники – Джорджо К'єлліні та Леонардо Бонуччі.

У "скуадри адзурри" потужна й середня лінія, в якій за креатив відповідають Жоржинью та Барелла, а за руйнування – Верратті. На "крайках" італійців динамічні К'єза та Інсіньє.

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