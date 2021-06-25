У бій вступає фаворит Євро-2020: Італія – Австрія – хто виграє в матчі 1/8 фіналу

Фаворит Євро-2020 збірна Італії у суботу, 26 червня, розпочне боротьбу в плей-офф. "Скуадра адзурра" зустрінеться зі збірною Австрії, яка засмутила українську команду. Що прогнозують букмекери – далі в матеріалі.

Італія всьоме у своїй історії вийшла у плей-офф чемпіонатів Європи. Підопічні Роберто Манчіні блискуче виграла групу A, в якій здолали Туреччину, Швейцарію та Уельс.

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Італійці всього один раз виграли Євро у 1968 році. На попеденьому Євро Італія дійшла до 1/4 фіналу, в якому драматично програла Німеччині.

Збірна Австрії вперше у своїй історії зіграє у плей-офф чемпіонатів Європи. Австрійська команда посіла друге місце в групі C, програвши тільки Нідерландам. Австрійці здолали Північну Македонію та Україну.

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За даними УЄФА, Італія та Австрія провели 36 матчів. В активі Італії 16 перемог проти 12 в Австрії. Ще 8 разів команди грали внічию.

Букмекери переконані, що "Скуадра адзурра" пройде до 1/4 фіналу. Прохід італійської збірної у протистоянні з Австрією оцінюють коефіцієнтом 1,20. Фахівці схиляються, що команда Манчіні виграє в основний час. Такий підсумок гри оцінений коефіцієнтом 1,50.

Австрія – непоступлива команда, що продемонструвала на груповому етапі. Відтак, підопічних Франко Фоди не варто списувати з рахунків.

Їх прохід до наступного раунду оцінили коефіцієнтом 5. Якщо ж Австрія виграє матч в основний час – коефіцієнт 8. Нічия у грі оцінена коефіцієнтом 4,25.

Збірна Італії виграла всі матчі на Євро-2020. Бліьше того, суха серія італійців триває 11 поєдинків. Букмекери пропонують коефіцієнт 2,06 на те, що Італія виграє поєдинок всуху.

На думку букмекерів, найбільш реальна звитяга Австрії з різницею в один гол. Такий підсумок поєдинку оцінений коефіцієнтом 7,70.

Італія та Австрія зустрінуться 26 червня у Лондоні на "Вемблі". Початок гри о 22:00.