Іспанський Вільярреал відмовився від товариського матчу з Динамо: причина

Київське Динамо під час міжсезоння мало зіграти товариський матч з іспанським Вільярреалом. Але цю гру довелося відкласти.

Ініціатором відміни гри виступила саме іспанська команда. Причиною стали виявлені випадки зараження коронавірусом у Вільярреалі у двох гравців.

Обох представників команди одразу ж ізолювали. А керівництво клубу вирішило відмовитися від трьох найближчих спарингів команди через можливі тісні контакти та інкубаційний період вірусу.

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Матч з київським Динамо мав відбутися 26 липня. 28 липня у Вільярреалу був запланований спаринг з берлінською Гертою, який теж скасували.

Натомість матч 31 липня проти марсельського Олімпіка таки відбудеться.

Динамо та Вільярреал грали між собою в 1/8 фіналу Ліги Європи. Обидва матчі закінчилися з рахунком 2:0 на користь "жовтої субмарини". І саме Вільярреал став переможцем Ліги Європи і зіграє у груповому етапі Ліги чемпіонів наступного сезону. Як і Динамо.

Варто відзначити, що 23 липня стартував новий сезон УПЛ. Але Динамо пропускає переший тур. Кияни мали зіграти проти Олімпіка. Але через те, що донецька команда знялася з турніру, а її замінив Минай, то матч першого туру між цими командами перенесли на 11 серпня.