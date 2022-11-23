Червона фурія в Катарі: Іспанія винесла Коста-Рику вперед ногами на ЧС-2022

Команда Луїса Енріке не мала жодних проблем у матчі з представником Центральної Америки. "Фурія роха" забила п'ять м'ячів і очолила групу Е.

Іспанія – Коста-Рика 7:0

Голи: Ольмо, 11, Асенсіо, 21, Ферран Торрес, 31 (пен.), Ферран Торрес, 54, Мората, 74, Солер, 89, Мората, 90+2.

На чемпіонаті світу в середу зіграний третій матч. У групі Е Іспанія протистояла Коста-Риці одразу після того, як їх суперник по групі Німеччина зганьбилась у грі з Японією.

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Тренер піренейців Луїс Енріке залишив в запасі Карвахаля, Родрі та Морату. Втім здобуття трьох очок у цьому матчі не стало проблемою для іспанців, пише 24 канал.

Коста-Рика посипалась з перших же хвилин. Першим ворота Наваса вразив Дані Ольмо. Гравець Лейпцига отримав м'яч після розрізного закидання з глибини, на фінті обіграв захисника і пробив крізь Кейлора.

Вже за 10 хвилин рахунок подвоїв Асенсіо. Форварда Реала ніхто не накрив після прострілу Альби і той без проблем вразив кут воріт Коста-Рики.

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Ще до перерви Іспанія довела рахунок до розгромного. Дуарте збив у своєму майданчику Альбу і точно з позначки пробив Ферран Торрес.

У другому таймі Луїс Енріке вирішив застосувати ротацію і дав відпочинок багатьом гравцям основи. При цьому іспанці забили ще ще більше. Спочатку Торрес пробив Наваса з близької відстані та оформив дубль.

А на 74 хвилині голом-красенем відзначився Гаві. Хавбек Барселони вдало піймав м'яч з набросу Морати і завдав удару зльоту. М'яч від стійки залетів у ворота безсилого Наваса.

Добили суперника Солер і Мората. Перший точно зіграв на добиванні після прострілу з флангу, а вже у компенсований час Альваро реалізував передачу Ольмо і точно пробив з лінії майданчика.

Таким чином "фурія роха" стає лідером квартету і підходить до наступної гри фаворитом. 27 листопада на Іспанію очікує битва з пораненою Німеччиною. А Коста-Рика буде намагатись зупинити сенсаційних японців.

. Перемога над Коста-Рикою є найбільшою для Іспанії на чемпіонатах світу. Раніше рекордом була перемога "фурії рохи" на ЧС у 1986 році – 6:1 над Болгарією.