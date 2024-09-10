Представника Ірану позбавили "золота" Паралімпіади через два скандальних жести: що зробив атлет

Бейт Саях нарешті зміг здобути найпрестижнішу нагороду Паралімпійських ігор та навіть побити рекорд у метанні списа. Втім через неналежну поведінку у спортсмена відібрали нагороду.

У столиці Франції Парижі завершились Паралімпійські ігри-2024. Збірна України посіла сьоме місце у загальному заліку, здобувши 82 медалі різного ґатунку.

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Довгоочікуване "золото"

Також у топ-15 рейтингу потрапив і Іран, у якого 8 золотих нагород. Ця країна могла б розташуватися вище у заліку, але її легкоатлет Бейт Саях потрапив у скандальну історію.

Спортсмен брав участь у змаганнях з метання списа у класі F41, що призначений для людей з аномально низьким зростом. На Паралімпіаді-2020 Бейт взяв "срібло", тому у Парижі вважався одним із фаворитів змагання.

У підсумку для 37-річного Саяха все склалось майже ідеально. Іранець не тільки виграв золоту медаль, а ще і побив паралімпійський рекорд. Його спис полетів на 47,64 метра.

Два скандали за виступ

Втім на церемонію нагородження Бейт не був допущений, адже його медаль була анульована. Виявилось, що під час виступу іранець примудрився заробити два попередження через неспортивну поведінку.

Спочатку після виконання кидка Саях продемонстрував жест перерізання горла. Це було оцінено Паралімпійським міжнародним комітетом як неповага до суперників. А пізніше хлопець дістав великий чорний прапор із невідомим закликом червоного кольору арабською мовою.

Як виправдовувались іранці

Саяха звинуватили у просуванні політичних лозунгів. Представники Ірану одразу подали скаргу на такі рішення. Вони стверджують, що прапор був присвячений релігійній темі, а саме дружині першого шиїтського імама Хазрата Уммула Баніна.

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Ба більше, президент Асоціації паралегкої атлетики Ірану Аліасгар Хадізаде зазначив, що і жест із "перерізанням" горла не був образливим. Він апелює, що в Ірані саме так святкують, коли б'ють якісь рекорди.

Зрештою скарги іранців ні до чого не призвели. Бейта залишили без медалі, а золота нагорода у підсумку дісталась Навділу Сінгху з Індії. Китаєць Сун Пенсян отримав "срібло" замість "бронзи", а до нагород долучився і представник Іраку Вілдан Нухайлаві.