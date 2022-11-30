"USA, USA": як Байден яскраво відреагував на перемогу США над Іраном на ЧС-2022 – потужне відео

У вівторок, 29 листопада, відбувся матч ЧС-2022 Іран – США, який мав під собою політичний контекст. Мінімальну звитягу здобули американці.

Єдиний та переможний гол на 38-й хвилині забив Пулишич. Крістіан ціною травми вивів США у плей-офф чемпіонату світу-2022. Адже американцям потрібна була лише перемога у третьому турі групового раунду над Іраном.

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Байден: Ви можете це зробити

Президент США Джо Байден несподівано яскраво відреагував на перемогу футбольної збірної. Очільник США вибіг на сцену у Бей-Сіті та голосно у мікрофон закричав "USA, USA".

Байден розповів, що розмовляв із наставником та футболістами, які представляють честь країни у Катарі. Він виступив із мотивуючим спічем.

США! США! Це велика гра, хлопці. Коли я розмовляв з тренером та гравцями, я сказав: ви можете це зробити! І вони зробили це. Бог їх любить. Загалом просто подумав, що вам буде цікаво,

– сказав Байден.

Реакція Байдена на перемогу США на ЧС-2022: дивіться відео

До слова, в 1/8 фіналу Мундіалю США зустрінеться з Нідерландами (3 грудня).

Цей поєдинок був і політичним. Адже США активно підтримує Україну та засуджує агресію Росії у бій українців. Натомість Іран допомагає зброєю росіянам, які щодня вбивають мирний український народ.

Однак перемога над іранцями вже є. Тепер повинна бути головна звитяга у війні над Росією та її союзниками.