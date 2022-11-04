Іран та Саудівська Аравія готуються до війни: матчі їх збірних в топ-10 за "політизованістю"

У світі може спалахнути ще одна війна. Американські ЗМІ повідомляють про загрозу воєнного конфлікту між Іраном та Саудівською Аравією. Не обійдеться тут і без футболу.

Збірна Ірану та Саудівської Аравії між собою не зустрічалися вже 10 років. Останній матч між ними відбувся 9 грудня 2012 року. Хоча загалом вони провели 15 матчів один проти одного, починаючи з 1975 року. Але жодного разу – товариської гри.

Країни розділяє Перська затока, а також віра. Арабське населення Саудівської Аравії сповідує іслам сунітського напрямку. Водночас Іран – це найбільша шиїтська республіка ісламського світу. Окрім віри - політичні амбіції лідерів обох країн, які хочуть панування в регіоні. Футбол в цьому компоненті лише "підкидає дров у вогонь".

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Видання Bleacher Report розмістило матчі між збірними Ірану та Саудівської Аравії на дев’яте місце у списку найбільш політизованих міжнародних матчів. Правда, це було ще у 2014 році. І, для прикладу, в цьому рейтингу не знайшлося місця для матчів між збірними України та Росії.

Зустріч з Іраном на фарт

Збірна Ірану була серед топових в Азії у 1970-80-х роках. І саме їй на зміну прийшла збірна Саудівської Аравії, яка почала активно розвиватися (за місцевими мірками).

У 1984 році збірна Саудівської Аравії вперше в історії виграла Кубок Азії. А в півфіналі була обіграна саме збірна Ірану в серії пенальті. Минає ще чотири роки, і знову Саудівська Аравія та Іран грають у півфіналі Кубка Азії. І знову успіх на стороні саудитів.

Втретє на Кубку Азії ці збірні зустрілися вже в 1996 році. Але тоді вони потрапили в одну групу, і Іран переміг 3:0. Але обидві команди вийшли з групи й зустрілися у півфіналі. Чим все закінчилося? Саудівська Аравія виграла в серії пенальті, а згодом виграла турнір.

Не пустили на чемпіонати світу

У 1993 році збірні Ірану та Саудівської Аравії потрапили у фінал кваліфікації на чемпіонат світу, який в 1994 році приймали США. Тоді за дві путівки на Мундіаль змагалися шість збірних, і там що не матч був, то "політичний". Адже між собою грали збірні Ірану, Іраку, Саудівської Аравії, Північної Кореї, Південної Кореї та Японії. І все це відбувалося в Катарі, який у 2022 році й прийме чемпіонат світу

Іран та Саудівська Аравія грали між собою в останньому турі. Іранцям треба було обов’язково перемагати. Та гра закінчилася з рахунком 4:3. І саме Саудівська Аравія вперше у своїй історії відправилася на чемпіонат світу.

Іран же зумів кваліфікуватися на ЧС-1998 (як і Саудівська Аравія), де їм в суперники випала збірна США. Тоді Іран переміг. І ця перемога стала першою для команди на чемпіонатах світу. І залишалася такою до 2018 року, коли вони не перемогли Марокко. Тепер же збірні Ірану та США зіграють між собою у 2022 році на полях Катару.

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Бахрейн і тут, і там

У відборі на ЧС-2002 Іран та Саудівська Аравія знову були в одній групі другого раунду відбору. Там було п’ять команд, і переможець отримував пряму путівку на Мундіаль. Команда, яка посіла друге місце, грала стикові матчі. Іран випереджав суперників на одне очко, але їм випало грати на виїзді проти Бахрейну. Саудівська Аравія ж приймала Таїланд, який до цього не виграв жодного матчу в групі. І зі своїм завданням впоралася.

Іран свій матч програв. А після гри футболісти збірної Бахрейну розмахували саудівськими прапорами, щоб подразнити суперника. До слова, Іран в стикових матчах поступився та не пройшов на Мундіаль.

Наступного матчу між командами довелося чекати сім років. І знову Саудівська Аравія не пустила Іран на чемпіонат світу – цього разу в ПАР у 2010 році. Тоді вони були в одній групі, а саудити випередили суперника на одне очко (хоча і самі посіли третє місце в групі).

Ключовою в їх протистоянні стала гра в Тегерані 28 березня 2009 року, де гості виграли завдяки голам наприкінці матчу. А після цього на стадіоні перед іранськими вболівальниками виконали щось схоже на традиційний "танець меча". І це було дуже ризиковано. За даними ФІФА, на цьому матчі було 100 тисяч вболівальників. І не важко здогадатися, в якому вони були стані після поразки своєї збірної та танцю суперника.

Правда, Саудівській Аравії це не дуже допомогло. Бо вони у підсумку посіли третє місце в групі та вийшли в стикові матчі, де не зуміли пройти Бахрейн. І все через гол на 90+3 хвилині.

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У 2012 році Іран та Саудівська Аравія зіграли останній офіційний матч між собою. Він закінчився без голів. Після цього команди на футбольному полі не зустрічалися.

Зустрітися посередині?

Обидві команди вийшли на ЧС-2022 в Катарі. Але зустрітися вони зможуть не швидше, аніж у чвертьфіналі. Правда, для цього треба, щоб одна команда посіла перше місце у своїй групі, а інша фінішувала на другому місці, а після цього вони подолали 1/8 фіналу. Ймовірність такого розвитку подій вкрай мала. Хоча…

Не лише збірні

Напружені відносини між Іраном та Саудівською Аравією є не лише на рівні національних збірних, але й клубів. І ще більше вони загострилися, коли у 2016 році між країнами було розірвано дипломатичні відносини. Для прикладу, у 2019 році команди Саудівської Аравії не їздили до Ірану на офіційні матчі. Ігри між командами Саудівської Аравії та Ірану проходили в Об’єднаних Арабських Еміратах.