Приниження Мілану: Інтер завдяки дублю ексзірки Шахтаря розгромив "россонері" в дербі

Міланське дербі стало центральним матчем 4-го туру Серії А. Перемогу в принциповому протистоянні здобули підопічні Сімоне Індзагі.

Інтер – Мілан 5:1

Голи: Мхітарян, 5, 69, Тюрам, 38, Чалханоглу, 79, пен, Фраттезі, 90+5 – Леау, 57.

У суботу, 16 вересня, на полі стадіону "Джузеппе Меацца" в матчі 4-го туру Серії А зустрілися Інтер та Мілан. До звітного матчу обидва суперники мали в активі по три перемоги, повідомляє 24 Канал.

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Гольова феєрія Інтера

Підопічні Сімоне Індзагі вже на старті зустрічі зуміли відкрити рахунок. Колишній гравець Шахтаря Генріх Мхітарян найкраще зорієнтувався у штрафному майданчику Мілана та відправив м'яч у ворота Меньяна. Арбітр після перегляду ВАР підтвердив законність голу.

Та це був лише початок неприємностей "россонері". За кілька хвилин до завершення першого тайму Маркус Тюрам неймовірним ударом з-за меж штрафного майданчика подвоїв перевагу господарів – 2:0.

Команда Стефано Піолі спробувала повернути інтригу на початку другої 45-хвилинки. Рафаел Леау скоротив рахунок після пасу Жиру. Та цей гол не зміг зупинити "нерадзуррі".

Далі м'ячі у ворота Меньяна посипалися один за одним. Спочатку дубль оформив один з героїв матчу Мхітарян. А довершили розгром Чалханоглу з пенальті та кривдник збірної України Фраттезі. 5:1 – команда Сімоне Індзагі здобула заслужену перемогу в міланському дербі.

До речі, ця перемога стала для Інтера 5-ю поспіль над Міланом. Востаннє "россонері" перемагали принципового суперника вересні минулого року у Серії А (3:2).

Завдяки перемозі над Міланом Інтер закріпився на першій сходинці чемпіонату Італії. У підопічних Сімоне Індзагі 4 перемоги в 4 матчах та максимум очок – 12.

Мілан на третьому місці Серії А. В активі команди Піолі 9 залікових пунктів.

Відеоогляд матчу Інтер – Мілан