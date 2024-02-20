Парад нереалізованих моментів: Інтер дотис Атлетіко завдяки голу Арнаутовича – відео

У вівторок, 20 лютого, відбувся перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між командами Інтер та Атлетіко. Долю поєдинку вирішив єдиний гол гравця "нерадзуррі" Марко Арнаутовича.

Інтер – Атлетіко 1:0

Гол: Арнаутович, 79

Перед звітним поєдинком обидві команди здобули розгромні перемоги у внутрішніх чемпіонатах. Тож на "Сан-Сіро" вболівальники очікували побачити продовження гольової феєрії, пише 24 Канал.

Читайте також Чи зможе Арсенал без Зінченка пробити захист Порту на чолі з Пепе: які шанси клубів у грі ЛЧ

Збитий приціл бомбардирів

Проте перший тайм спростував очікування фанів. Інтер та Атлетіко приділили велику увагу захисним порядкам, а от гравцям атаки бракувало влучності.

Лише на 36-й хвилині матчу господарі поля створили по-справжньому небезпечний момент. Однак після удару головою Лаутаро Мартінеса м'яч став здобиччю голкіпера "матрацників".

Дебют другої половини гри був знову за "нерадзуррі". На ударній позиції опинився Марко Арнаутович. Австрійський форвард вдало відгукнувся на прострільну передачу, але спрямував м'яч повз праву стійку.

Підопічні Дієго Сімеоне відповіли на 56-й хвилині зустрічі. Чудовий шанс записати своє прізвище на табло втратив Самуел Ліно, який теж пробив повз ворота.

Парад нереалізованих моментів знову підхопив Арнаутович. Лаутаро Мартінес віддав чудову передачу партнеру по нападу, але Марко пробив вище рамки зі зручної позиції.

Підопічні Сімоне Індзагі до фінального свистка продовжували тиск на ворота Облака, сподіваючись вирвати перемогу. Чергова атака за участю Лаутаро та Арнаутовича завершився голом австрійця на 79-й хвилині.

Відео голу Арнаутовича

Фінальний свисток зафіксував непросту перемогу Інтера з рахунком 1:0. Доля путівки до чвертьфіналу вирішиться у матчі-відповіді, який відбудеться у Мадриді 13 березня.

Відеоогляд матчу Інтер – Атлетіко