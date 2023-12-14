Василь Ломаченко порушив двомісячну мовчанку, опублікувавши відео з піснею російською

Український боксер вирішив зробити пост в інстаграм не на релігійну чи політичну тему. Василь привітав батька зі святом, але знову не без фейлу.

За останні роки Василь Ломаченко зіпсував собі репутацію одного з найкращих боксерів України. Уродженець Білгород-Дністровського встиг потрапити у чимало різних скандалів.

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Доволі обурливо виглядає сторінка Василя в інстаграм з більш ніж двомільйонною аудиторію. На ній боксер спілкується російською мовою та прославляє проросійську УПЦ МП, а також виправдовує війну Росії в Україні.

Сьогодні, 14 грудня, Ломаченко перервав майже двомісячне мовчання в інстаграм. Боксер опублікував пост із вітанням свого батька Анатолія із днем народження.

Татові боксера виповнилось 58 років. Ломаченко виклав архівне відео, якому вже десять років. На ньому сам батько, а також дружина та діти Василя. При цьому на фоні грає російськомовний трек "Будь сильніше" українського виконавця МС-Т.

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Свій минулий пост Лома опублікував аж 19 жовтня цього року. Василь відреагував на прийнятий Верховною Радою закон про заборону в Україні релігійних організацій, пов'язаних з Росією. Боксер бідкався, що "цей світ вже не буде тим самим".

Відзначимо, що акаунт Василя для українців заблокований. Таким чином, він уберіг себе від маси хейту за свою антиукраїнську позицію. Недивно, що у коментарях тепер у нього фігурують прихильники "руського міра".