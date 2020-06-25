Впав і більше не рухався: у Харкові під час футболу помер іноземець
У Харкові під час футболу помер іноземець. Інцидент стався 24 червня на одному з міні-футбольних полів стадіону "Металіст".
Як повідомляє "Місто Х" з посиланням на поліцію, померлий – громадянин Іраку. На момент смерті хлопцеві було 29 років.
Читайте також Помер екстренер "Карпат" Юрій Дячук-Ставицький: причина смерті
Хлопцеві стало погано під час гри
Як заявили у поліції, 29-річному громадянину Іраку стало погано під час гри у футбол.
"На місце була викликана "швидка", проте врятувати молоду людину не вдалося", – зазначили у відомстві.
Тіло померлого було направлено в морг.
Очевидець Євген розповів про інцидент під час гри. За його словами, хлопець під час бігу впав і більше не зміг встати.
Він додав, що лікарі швидкої допомоги довго намагалися його врятувати.
Відео з місця події (18+)
У "швидкій" не було дефібрилятора
Як повідомляє "Футбол 1,2,3", користувачі у соцмережах пишуть, що у кареті швидкої не виявилося дефібрилятора.
"Через 20 хвилин приїхала друга машина екстреної допомоги, в якій був несправний дефібрилятор. 40 хвилин хлопця "качали" вручну, але безрезультатно", – мовиться у повідомленні.
Поліція кваліфікувала подію за статтею "вбивство" (ч. 1 ст. 115 КК України) з поміткою "природна смерть". Призначено експертизу.