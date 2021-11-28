Шахтар на класі обіграв Інгулець та наздогнав Динамо: відеоогляд матчу

Донецький Шахтар здобув перемогу в 16-у турі чемпіонату України. "Гірники" на виїзді мінімально обіграли Інгулець.

Інгулець – Шахтар 0:1

Гол: Тете, 32

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Після того, як Динамо у 16-у турі перемогло Минай, Шахтар не мав права втрачати очки у протистоянні з Інгульцем на виїзді. Тим паче, що 24-го листопада "гірники" програли Інтеру та достроково вилетіли з єврокубків.

Шахтар домінував протягом всього поєдинку в Кропивницькому. У першому таймі донеччани створили декілька напівмоментів та змогли вийти вперед.

Додо віддав чудовий вертикальний пас за спини оборонців на Тете. Бразилець скористався тим, що голкіпер Інгульця зашвидко покинув ворота і покотив м'яч повз нього.

Шахтар влаштовував рахунок і по перерві "гірники" продовжили контролювати гру, але не форсували подій. Інгулець, якому наче й потрібно було відіграватися, відмовився ризикувати. У підсумку гра завершилася мінімальною перемогою Шахтаря.

Інгулець – Шахтар відеоогляд

. Шахтар, перегравши Інгулець, набрав 41 очко та зрівнявся з Динамо. Кияни випереджають "гірників" завдяки кращій статистиці забитих голів. Інгулець з 10 очками посідає 15-у сходинку.