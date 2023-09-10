Забарний отримав порцію позитиву від зустрічі з фанами Борнмута у Вроцлаві: фото з аеропорту

Збірна України з футболу прибула у Мілан, де 12 вересня зіграє проти Італії у відборі на Євро-2024. В аеропорту Вроцлава на захисника "синьо-жовтих" Іллю Забарного чекала приємна зустріч.

Відлітаючи із Польщі Ілля Забарний зустрів групу фанатів збірної Англії, які водночас є уболівальниками англійського Борнмута, за який якраз виступає українець.

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Неочікувана зустріч

І футболіст, і фани "вишень" були раді спонтанній зустрічі у місцевому аеропорту. Вони зробили спільне фото з прапорами на підтримку англійського клубу.



Зустріч Забарного з фанами Борнмута / Фото з соцмереж Terry

Фанати Борнмута підтримують українського футболіста, який відіграв повний матч проти їх національної збірної та допоміг "синьо-жовтим" втримати нічию 1:1.

Нагадаємо, що Забарний підписав контракт із Борнмутом 31 січня 2023 року. Однак через травму не зміг одразу відчути смак АПЛ. 1 квітня Ілля вперше потрапив у заявку "вишень" проти Фулхема, але на полі так і не з'явився, а вже 4 квітня отримав свої перші ігрові хвилини у новому клубі. У тому поєдинку проти Брайтона Забарний відіграв лише 5 хвилин.

Від моменту переходу Забарний провів за Борнмут 9 матчів (657 зіграних хвилин), із них 4-ри у новому сезоні-2023/2024. В усіх відіграв від початку до фінального свистка.

Наразі усі думки Іллі сконцентровані на збірній України, яка вже 12 вересня зіграє на "Сан-Сіро" проти Італії у 6-му турі відбору на Євро-2024. "Скуадра адзуррі" спробують перемогти команду Сергія Реброва, яка якраз випереджає їх на 3 бали.

Наступний поєдинок "синьо-жовтих" буде для центрбека 29-м у футболці національної команди.