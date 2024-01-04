Лідером Руха, якого називають "новим Мудриком", зацікавився гранд зі Швейцарії

Ілля Квасниця демонструє стрімкий прогрес цього сезону. Раніше вінгера сватали в Жирону, а тепер інтерес до його персони проявляє Базель.

Одним з головних відкриттів в УПЛ цього сезону став 20-річний вінгер Ілля Квасниця. Футболіст розкрився по-новому у львівському Руху, ставши його лідером.

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Квасниця може опинитися у Швейцарії

Впевнена гра у першій половині сезону викликала чималий інтерес до Квасниці навіть з Європи. Як повідомляють українські ЗМІ, один із лідерів швейцарського футболу поклав око на Іллю.

Інтерес до українця проявляє Базель, який готовий запропонувати Руху близько 2 мільйонів євро. Втім львів'яни не мають наміру розглядати цю пропозицію.

"Жовто-чорні" планують починати перемовини щодо трансферу своїх молодих виконавців від суми у 5 мільйонів. Раніше спортдиректор Руху Володимир Лапицький розповів, що клуб ще не отримував жодного оферу щодо своїх гравців.

Стрімкий прогрес Іллі

У сезоні 2023-2024 Квасниця провів 19 матчів за Рух у чемпіонаті та Кубку України, оформивши 6 голів та три асисти. Гравця вже встигли охрестити "новим Мудриком" за схожий стиль гри. Команда пішла на зимову паузу на шостому місці в УПЛ.

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До слова, раніше з'являлась інформація, що Жирона розглядає Квасницю в якості заміни Віктору Циганкову у майбутньому. Відзначимо, що Базель є другим найбільш титулованим клубом Швейцарії, вигравши 20 чемпіонатів.

Втім цього сезону "синьо-гранатові" відверто провалюються. Після 18-ти турів Базель йде аж на 11-му, передостанньому, місці. За чотири тури до фінішу клуб відстає від проходу в "чемпіонську групу" на 7 очок.