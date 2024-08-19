Слідом за Кроосом: капітан збірної Німеччини завершив кар'єру у національній команді

Ілкай Гюндоган вирішив не продовжувати виступи за збірну Німеччини. Хавбек розповів про втому від великої кількості ігор.

Збірна Німеччини непогано виступила на домашньому Євро-2024. Команда Юліана Нагельсманна дійшла до чвертьфіналу, де лише в екстратаймі поступилась майбутньому чемпіону Іспанії.

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Прощання легенди

Після чемпіонату про завершення кар'єри оголосив Тоні Кроос, який повісив бутси на цвях. Тепер же про кінець кар'єри у збірній Німеччини оголосив інший лідер півзахисту.

Мова про Ілкая Гюндогана, який був капітаном на Євро-2024. 33-річний хавбек Барселони вирішив більше не виступати за Бундестім. Однією із причин Ілкай називає велику кількість матчів у сезоні та втому тіла через це.

Гюндоган дебютував за збірну Німеччини у 2011 році. За цей час хавбек награв 82 матчі за команду, забивши 19 голів. Разом із Бундестім Ілкай доходив до півфіналу Євро-2012.

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Крім того, він брав участь на Мундіалях 2018 та 2022 років, а також Євро-2020 та Євро-2024. А ось на переможний чемпіонат світу-2014 Гюндоган не поїхав через травму.