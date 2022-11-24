Йовічевіч розповів, чи провів Мудрик останній матч у футболці Шахтаря

У середу, 23 листопада, Шахтар переміг Ворсклу у 15-му турі УПЛ (3:2). Переможний гол "гірників" забив Михайло Мудрик.

Після поєдинку головний тренер Шахтаря Ігор Йовічевіч прокоментував можливу останню гру Михайла за донецьку команду. Хорват не робить сміливих прогнозів, а лише запевнив, що усі питання з трансфером Мудрика вирішуватиме керівництво "гірників".

Читайте також Попри повітряну тривогу: Шахтар вирвав перемогу у Ворскли в драматичному матчі

Йовічевіч: Це керівництво вирішуватиме, що робити

Йовічевіч не став кривити душею та говорити, що йому не жаль втрачати одного з лідерів команди. Хорватський спеціаліст готовий до трансферу, але хотів би, щоб Мудрик якомога довше пробув у Шахтарі та допоміг команді у майбутньому.

Це керівництво вирішуватиме, що робити, коли є варіант продажу футболіста, зірки команди. Мені як тренерові, звичайно, хочеться, аби такий футболіст грав якомога довше в команді, аби навколо нього будувався якісний Шахтар, щоб усі набирали обертів, набували досвіду й робили те, що, можливо, колись робила команда в Лізі чемпіонів. З нашими зусиллями, талантом і амбіціями, гадаю, ми змогли б разом це зробити згодом. Вони молоді, говорю ще раз, молоді,

– сказав Йовічевіч.

Наставник навів приклади загребського Динамо та Дані Ольмо, який став автором першого голу у матчі Іспанія – Коста-Рика. А також Гвардіоли, який тепер виступає у німецькому Лейпцигу.

"Кожен з них провів не менш ніж 100 матчів за клуб і лише потім перейшов із проміжного клубу, а не одразу до Барселони та Манчестер Сіті. Це один маленький приклад того, як правильно будувати свою кар’єру, щоб ти вийшов на найвищий рівень уже готовим, потужним. Щоб міг казати "Я тут!" і відчиняти двері ногами. Однак тренер завжди трошки егоїст і хоче мати якісних гравців якнайдовше у своїй команді, щоб дати результат і кайф уболівальникам", – додав тренер Шахтаря.

Нагадаємо, що Мудрик має чинний контракт із Шахтарем до кінця 2026 року. Але вже у найближче зимове трансферне вікно хоче покинути Україну. Михайло зізнався, що буде розчарований, якщо йому не вдасться змінити УПЛ та топовий чемпіонат Європи.

Найбільше розмов є навколо можливого переходу Мудрика у лондонський Арсенал. Однак Шахтар оцінює трансфер Михайла у космічні 100 мільйонів, які можуть відлякати потенційних покупців.

У сезоні-2022\2023 Мудрик провів у футболці "гірників" 22 матчі, у яких відзначився 10 голами та 8 асистами.