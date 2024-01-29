Приїхав не на фарт: президент Динамо несподівано завітав на матч Шахтаря – фото з трибун

У неділю, 28 січня, Шахтар провів свій черговий контрольний спаринг на зборах у Туреччині. Суперником "гірників" був словенський Марібор.

Поєдинок, який тривав не традиційні 90 хвилин, а домовлені 120 хвилин ігрового часу, закінчився "сухою" мировою 0:0. На трибунах арени "Мардан Стедіум" були доволі несподівані гості, пише 24 Канал.

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У компанії легенди "гірників"

Спортивний директор "гірників" Даріо Срна спостерігав за контрольною грою у компанії президента київського Динамо Ігоря Суркіса. Власник киян завітав на гру прямого конкурента по українській першості.

Відзначимо, що Динамо Київ теж свої збори проводить у Туреччині. Якраз 29 січня кияни зіграють проти варшавської Легії (початок о 16:00 за Києвом).



Ігор Суркіс відвідав матч Шахтаря на зборах / Фото донецького клубу

Поєдинком проти словенського суперника "кроти" закінчили першу частину підготовки до відновлення сезону. Тепер підопічні Маріно Пушича матимуть декілька днів відпочинку. Вже 3 лютого Шахтар проведе черговий контрольний спаринг на зборах проти Вележа.

А вже 15 лютого донецький клуб проведе свій перший матч у Лізі Європи проти французького Марселя. Поєдинок-відповідь – 22 лютого. Після чого "гірники" продовжать свою боротьбу за чемпіонство УПЛ. У першій зустрічі другого кола першості Шахтар зустрінеться із Олександрією (на виїзді для "кротів").

Динамо ж проведе перший офіційний матч другого кола УПЛ теж у гостях проти харківського Металіста 1925. "Біло-сині" можуть зіграти проти колишньої клубної легенди киян Дениса Гармаша, який перебуває у розташуванні харків'ян та навіть був залучений до гри у контрольному спарингу проти Вольфсберга (3:1). Однак поки що ще харківський клуб офіційно не оголосив про підписання півзахисника.