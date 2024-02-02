Камбек після фіаско: український проспект проведе бій проти непереможеного німця

33-річний український боксер Ігор Шевадзуцький повернеться до рингу 25 лютого. Востаннє він боксував у квітні минулого року і програв Мартіну Баколе.

Стало відомо, коли Ігор Шевадзуцький проведе найближчий поєдинок. 33-річний український боксер надважкої ваги боксуватиме у Вісбадені (Німеччина) 25 лютого.

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Шевадзуцький розділить ринг із німецькою висхідною зіркою хевівейту

Суперником українця буде Едоніс Беріша. 20-річний німець має за плечима сім перемог у семи боях на професіональному рингу, причому шість із них – нокаутом.

Ігор Шевадзуцький попереднього разу боксував 22 квітня 2023 року в польському Жешуві. Тоді українець технічним нокаутом поступився першому номеру рейтингу WBA – конголезцеві Мартіну Баколе.

Поразка від Баколе – перша і єдина для Шевадзуцького на професіональному рингу. До цього він здобув десять перемог поспіль.

Нагадаємо, також 25 лютого у Німеччині повернеться до рингу Віктор Вихрист, якого називають спадкоємцем братів Кличків. Його 10-раундовий бій стане головноб подією вечора боксу в Людвігсбурзі.