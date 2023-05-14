І це зі "Золотим м'ячем": легенда Динамо обурений, що не потрапив на ювілейний пост киян

Ігор Бєланов висловив своє невдоволення. Легендарний футболіст не задоволений, що про його постатать починають забувати.

Володар "Золотого м'яча" вважає, що він заслуговує на увагу не менше, аніж ті гравці, про яких кияни не забули. Бєланов також заступився і за іншого колишнього футболіста.

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Ігор Бєланов незадоволений тим, що його постать не потрапила на плакат, який столичний колектив підготував в честь дня народження клубу. Володар "Золотого м'яча" не може збагнути нинішніх "цінностей" киян, порівнюючи себе з іншим футболістом "біло-синіх", який не зміг досягнути таких висот як він.

Вчора був черговий ювілей Динамо. 96 років! Це довга та чудова історія! І моя історія, зокрема. Клуб випустив святковий плакат із зображенням Валерія Васильовича Лобановського та знакових гравців нашого клубу. Поважаю кожного з них і ціную внесок у команду-зірку, але щось із віком сталося із зором, мабуть. Себе я на святковій листівці не виявив. Гарний хлопець Артем Мілевський! Веселий, безшабашний. Зображений поряд із Лобановським. Цікаві пріоритети нинішнього Динамо. Я не гордий, але все-таки,

– сказав Бєланов.

Легенду Динамо обурила не тільки його відсутність на постері киян. Бєланов також вирішив заступитися за Олексія Михайличенка, який декілька разів номінувався на "Золотий м'яч". Легенда киян саркастично висміяв таку неповагу зі сторони столичного колективу.

Досі не отримав слів вибачення чи якихось пояснень з приводу історії з плакатом, присвяченого 96-річчю великого клубу Динамо. Розумію, що в Монако, де проводять час керівники Динамо, зараз тепло та спокійно, але сам себе ловлю на думці, може у мене не лише із зором, а й із пам‘яттю проблеми? Не можу згадати, чи виступав за Динамо олімпійський чемпіон Олексій Михайличенко? Може ви пам‘ятаєте? Інакше складно пояснити, чому клуб про нього не згадав,

– сказав Бєланов.

Ювілейний постер Динамо / інстаграм киян