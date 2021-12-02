Ібрагімович розкішним ударом зі штрафного розпочав розгром команди Шевченка: відео голу

Дженоа провела другий матч під керівництвом Шевченка. Мілан завдав нищівної поразки "грифонам".

Соковита гармата Златана

Для Андрія Шевченка ця зустріч стала знаковою. Мілан – колишній клуб українця, за який він виступав ще за часів кар'єри футболіста.

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Тепер українець зустрівся з "россонері" вже у статусі наставника Дженоа. Тренер був серйозно налаштований дати гідний бій екскоманді.

Однак вже на 10-й хвилині поєдинку рахунок на табло відкрили гості. Мілан заробив право на небезпечний штрафний. Стандарт взявся виконувати Ібрагімович та не прогадав. Златан майстерно обвів стінку з футболістів "грифонів" та розмочив нулі на табло. Дуже потужний удар вдався шведському нападнику.

Для Ібрагімовича цей гол став вже шостим за 12 матчів у сезоні-2021/2022.

Златан розпочав розгром Дженоа у цьому протистоянні. Ще двічі голкіпер господарів виймав м'яч із сітки власних воріт. У підсумку – 0:3 перемога Мілана. "Россонері" завдали клубу з Генуї другої поразки під керівництвом Шевченка.

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