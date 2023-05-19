Севілья та Рома зіграють у фіналі Ліги Європи 2023

У Лізі Європи визначилися два фіналісти. За головний трофей між собою зіграють іспанська Севілья та італійська Рома.

У півфіналі Ліги Європи між собою зіграли іспанська Севілья та італійський Ювентус, а також німецький Баєр проти італійської Роми. До слова, всі ці команди свого часу грали у фіналі Кубка УЄФА / Ліги Європи. І тільки Рома цей турнір не вигравала.

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Сьомий фінал для Севільї

У першому матчі між Ювентусом та Севільєю була зафіксована нічия. Італійський клуб тоді врятувався від поразки на сьомій доданій хвилині до основного часу.

А вже в Іспанії Ювентус першим відкрив рахунок у зустрічі. Але цього разу "нервіонцям" вдалося його зрівняти. Відтак за сумою двох матчів була нічия, і командам довелося грати овертайм. І там вже Ламела приніс перемогу господарям і вихід у фінал.

Для Севільї це сьомий вихід у фінал турніру. Усі шість попередніх разів закінчилася для команди здобуттям трофея. Двічі це було, коли він ще називався Кубок УЄФА – у 2006 та 2007 році. Після цього Севілья тричі поспіль вигравала Лігу Європи – у 2014, 2015 та 2016 роках. При цьому у 2015 році Севілья здолала у фіналі Дніпро. Востаннє Севілья перемагала в цьому турнірі у 2020 році.

Фінал Ліги Європи після перемоги в Лізі конференцій

Рома ж у домашньому матчі мінімально перемогла "фармацевтів". Цього італійському клубу виявилося цілком достатньо. Адже в Леверкузені вболівальники на стадіоні голів не побачили. Тож саме Рома вийшла у фінал Ліги Європи, і вперше в історії може виграти цей трофей (у 1991 році "вовки" поступилися іншій італійській команді Інтеру). В минулому сезоні Рома стала переможцем Ліги конференцій.

Фінал Ліги Європи відбудеться 31 травня 2023 року в угорському Будапешті на "Пушкаш арені". Переможець цього матчу також зіграє у матчі за Суперкубок УЄФА. А також отримає пряму путівку в груповий етап Ліги Європи (якщо не отримав цього через внутрішній чемпіонат). А під час жеребкування перебуватиме в першому кошику.