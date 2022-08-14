Став нікому не потрібен: топ-клуби Європи масово відмовляються від Роналду

Раніше придбання Кріштіану Роналду було мрією для майже усіх клубів світу. Після 20 років у футболі зірковий нападник втратив інтерес зі сторони топових команд Європи.

Топові клуби Італії не хочуть бачити Роналду

Роналду у свої 37 років може дати фору будь-якому молодому футболісту, але його характер стає все більш нестерпним. Кріштіану хоче покинути Манчестер Юнайтед, але його поведінка у клубі бажає бути кращою.

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Він усім своїм видом говорить, що не хоче більше ні на секунду залишатись в англійському клубі. Така поведінка негативно впливає на атмосферу у команді, яка і так вже чекає відходу зіркового португальця.

Мало того, що Роналду поводить себе не як лідер, він ще й не може відзначитись у футболці "червоних дияволів". За перші два тури нового сезону АПЛ у графік нападника нуль забитих голів.

Поведінка, яка негідна статусу лідера

В останньому матчі МЮ безжально програв на виїзді Брентфорду з рахунком 4:0. Що неабияк розлютило Роналду. Футболіст не підійшов до фанатської трибуни "червоних дияволів" та слідом за цим не потиснув руку головному тренеру Манчестер Юнайтед Еріку тен Гаґу. Ідучи у підтрибунне приміщення Кріш щось емоційно говорив та розмахував руками.

Сам Роналду хоче покинути Манчестер та перейти у клуб, який виступатиме у Лізі чемпіонів. Начебто агенти капітана збірної Португалії пропонували кандидатуру Кріштіану Інтеру та Мілану. Але топові клуби італійської Серії А відмовились від підписання форварда. Про це повідомив журналіст Танкреді Пальмері.

До цього від португальського форварда відмовились Баварія та мадридське Атлетіко. Подейкують, що Роналду може повернутись у Спортинг, який виховав футболіста.

Контракт Роналду з МЮ розрахований до кінця червня 2023 року. Але в угоді є пролонгацію угоди ще на один рік.