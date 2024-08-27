Ребров визначився з заявкою збірної України з футболу на вересневі матчі Ліги націй

У вересні збірна України з футболу розпочне свій шлях у новому розіграші Ліги націй. Команда Сергія Реброва виступатиме у дивізіоні B.

У вівторок, 27 серпня, УАФ оголосила склад гравців, на яких розраховує тренерський штаб "синьо-жовтих" у найближчих поєдинках. До основної заявки Сергій Ребров вніс 26 футболістів, ще шестеро потрапили в резервний список.

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Кого викликав Ребров

Уперше отримав виклик у національну команду вінгер Динамо Владислав Кабаєв. Раніше він потрапляв лише до резервного списку.

Окрім уродженця Одеси, до складу після Євро-2024 повернулися ще два гравці Динамо – Денис Попов та Олександр Піхальонок. Півзахисник киян востаннє викликався в національну команду в листопаді 2023 року.

Склад збірної України на вересневі матчі Ліги націй

Воротарі : Георгій Бущан (Динамо), Анатолій Трубін (Бенфіка, Португалія), Андрій Лунін (Реал, Іспанія)

: Георгій Бущан (Динамо), Анатолій Трубін (Бенфіка, Португалія), Андрій Лунін (Реал, Іспанія) Захисники : Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі – Шахтар), Олександр Тимчик, Денис Попов (обидва – Динамо), Віталій Миколенко (Евертон, Англія), Ілля Забарний (Борнмут, Англія), Максим Таловєров (ЛАСК, Австрія).

: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі – Шахтар), Олександр Тимчик, Денис Попов (обидва – Динамо), Віталій Миколенко (Евертон, Англія), Ілля Забарний (Борнмут, Англія), Максим Таловєров (ЛАСК, Австрія). Півзахисники : Андрій Ярмоленко, Микола Шапаренко, Володимир Бражко, Владислав Кабаєв, Олександр Піхальонок (усі – Динамо), Тарас Степаненко, Георгій Судаков (обидва – Шахтар), Олександр Зінченко (Арсенал, Англія), Михайло Мудрик (Челсі, Англія), Сергій Сидорчук (Вестерло, Бельгія), Руслан Маліновський (Дженоа, Італія), Віктор Циганков (Жирона, Іспанія).

: Андрій Ярмоленко, Микола Шапаренко, Володимир Бражко, Владислав Кабаєв, Олександр Піхальонок (усі – Динамо), Тарас Степаненко, Георгій Судаков (обидва – Шахтар), Олександр Зінченко (Арсенал, Англія), Михайло Мудрик (Челсі, Англія), Сергій Сидорчук (Вестерло, Бельгія), Руслан Маліновський (Дженоа, Італія), Віктор Циганков (Жирона, Іспанія). Нападники: Артем Довбик (Рома, Італія), Роман Яремчук (Олімпіакос, Греція), Владислав Ванат (Динамо).

Зазначимо, що до резервного списку ввійшли: Дмитро Різник (Шахтар), Богдан Михайліченко (Полісся), Олександр Сваток (Остін, США), Віталій Буяльський (Динамо), Олександр Зубков, Данило Сікан (обидва – Шахтар).

Як УАФ оголосила заявку збірної на вересневі матчі: дивіться відео

Нагадаємо, що у вересні національна збірна України проведе два поєдинки – проти Албанії (7 вересня) та проти Чехії (10 вересня). Обидва вони розпочинатимуться о 21:45.