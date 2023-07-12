Захисник Евертона назвав трійку Динамо, яка могла б заграти в АПЛ

Віталій Миколенко пропускає короткі збори англійського Евертона у Швейцарії. Лівий захисник збірної України відновлюється від невеликого пошкодження.

Миколенко є одним із п'яти українських легіонерів, які виступають в одній із найсильніших ліг світу – Англійській Прем'єр-лізі. Віталій назвав трійку українських футболістів, які заслуговують найближчим часом пограти пліч-о-пліч із ним в АПЛ.

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Миколенко: Він дуже молодий, мені дуже подобається його гра

Серед них він виділив трьох динамівців. Цікаво, що усі троє грають на різних позиціях. Однак одному із них потрібно добре подумати над своєю поведінкою та емоційністю на футбольному полі перед тим, як йти в іншу команду.

Шапаренко перший, Жора Бущан – другий. Там стільки футболістів змінилось, що я вже й не згадаю. Ванат, певно. Він дуже молодий, мені дуже подобається його гра. Шапаренко зараз набере форму після травми. Побачите, він стане ще сильнішим,

– сказав Миколенко.

Усі троє є футболістами збірної України.

Миколенко є одним з двох українських футболістів, які виступали в Динамо, а зараз грають в АПЛ. Після нього трансфер в англійський клуб оформив центрбек Ілля Забарний. Також в англійській першості грають Олександр Зінченко, Михайло Мудрик та Єгор Ярмолюк.

Англійський період кар'єри Віталія Миколенка