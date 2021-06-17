Хто заслуговує на перемогу – Хорватія чи Чехія: прогноз на матч Євро-2020

Хорватська збірна 18 червня зіграє проти Чехії у рамках 2 туру Євро-2020. Букмекери дали прогноз на матч групи D.

Хорватія чи Чехія: бій за перемогу

Збірні підходять до матчу з кардинально різним настроєм. Хорватія мінімально поступилась Англії 1:0. Єдиний та переможний гол забив Стерлінг. Чехи ж несподівано переграли шотландців із рахунком 0:2. Розкішним дублем відзначився нападник Патрік Шик.

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Команди тричі зустрічались на футбольному полі. Двічі було у товариській грі, ще одного разу на чемпіонаті Європи. Хорвати у 2011 році святкували успіх, ще два поєдинки завершували мировими. У чехів є чудова нагода здобути першу звитягу в історії протистоянь. Перевага забитих м'ячів на користь хорватів – 7 на 5 голів.

Востаннє ці збірні грали між собою у 2016 році, коли чехи та хорвати розписали бойову нічию 2:2. Тепер окрилені перемогою над Шотландією буде бігти вперед за другою перемогою на Євро-2020.

Що прогнозує Favbet

Матч 2-го туру Євро-2020 Хорватія – Чехія відбудеться 18 червня о 19:00.

Букмекери віддають невелику перевагу хорватам. Саме на успіх їх збірної можна зробити ставку з коефіцієнтом 2,20. Звитяга Чехія, після перемоги над Шотландією, оцінена у 3,65. Мирова у протистоянні – 3,30.

Експерти схиляються до того, що обидві команди не зможуть відзначитись у зустрічі – 1,83. Якщо Хорватія завершить перший тайм перемогою, то гра теж закінчиться на користь хорватів – 3,25.

На чемпіонаті Європи стає все більше пенальті. Однак у цій зустрічі швидше за все арбітр не вкаже на 11 метрів – 1,37. З яким рахунком може завершитись матч? 1:0 на користь господарів – 5,90. На такий же результат, але вже на користь гостей – 8,10. Нічия 1:1 оцінена у 6,10.

Першими заб'ють хорватські футболісти 1,78. На те, що першими у зустрічі нулі на табло розмочать гості з Чехії – 2,44.

Хто має шанс забити?