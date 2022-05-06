Хочемо поїхати на чемпіонат світу, – Петраков про підготовку до матчу з Шотландією

Головний тренер збірної України Олександр Петраков дав першу пресконференцію у 2022 році. Він розповів про збір в Словенії та підготовку до матчу з Шотландією.

Петраков: Зібрати команду було нескладно

Підготовку до поєдинку проти Шотландії збірна України проводить у Словенії завдяки запрошенню президента УЄФА Александра Чеферіна. 1 травня команда прибула тренувальний центр Асоціації футболу Словені.

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Підопічні Олександра Петракова зіграють товариський матч перед грою з Шотландією. 11 травня національна команда позмагається з Боруссією Менхенгладбах.

За словами головного тренера, команду було зібрати не складно. Футболістам зробили спеціальний дозвіл для виїзду за кордон.

Зібрати команду було нескладно. Зробили спеціальну перепустку, щоб виїхати з країни. Шахтар та Динамо вже були у Європі. Тому таких складнощів не було. Значення? Хочемо поїхати у фінальну частину чемпіонату світу,

– сказав Петраков.

Петраков висловив слова вдячності Александру Чеферіну, який допоміг національній команді у проведенні тренувального збору.

"Президент УАФ сказав, що є така пропозиція - їхати у Словенію, що нам її робить Александр Чеферін. Одразу її прийняв. Знаю Александра Чеферіна, він бував в Україні дуже часто. Зараз можу лише сказати слова вдячності, дуже подякувати Словенії за те, що для нас зробили", – зазначив наставник "синьо-жовтих".

Майбутні спаринги збірної

"Що хочемо сказати матчем проти Боруссії Менхенгладбах? Ви ж розумієте, що ми готуємося до чемпіонату світу, що немає чемпіонату у державі. Граємо лише товариські ігри. Потрібно налаштувати хлопців, щоб ця гра була для них не товариська, а як офіційна. Ми ж не граємо офіційні матчі вже пів року. Закінчили в грудні чемпіонат і так його не почали. Тож які почуття – хлопці віддаватимуться повністю у цьому матчі", – наголосив керманич збірної.

Також він зазначив, що найближчим часом УАФ оголосить суперників України у спарингових матчах.

Спаринги? Це не я повинен оголошувати, а УАФ. Вони домовляються, люди працюють - зараз оголосять про спаринги. Ви ж розумієте, яка ситуація – не можуть зараз грати збірні, у людей йде чемпіонат. У таку ситуацію збірна вперше потрапила, тому знайти такі спаринги дуже-дуже важко. Нам хочуть допомогти. Гадаю, що УАФ сьогодні-завтра оголосить про спаринги, ще один є. А там далі буде видно,

– сказав Петраков.

Повернення легіонерів

"Виклик Данила Ігнатенка? Треба, щоб була інтрига, почекайте. 16 травня приїдуть ще чотири футболісти – Зубков, Качараба, Яремчук, Сікан. Вони 15 травня грають, запитав, скільки їм треба днів відпочити. Вони відповіли, що їм не треба відпочинок, їдемо до збірної", – додав очільник національної команди.