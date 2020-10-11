Головний наставник збірної України Андрій Шевченко прокоментував поразку його команди у матчі Ліги Націй проти Німеччини.

Розпочав свій коментар Андрій Миколайович з того, що він радий нарешті побачити глядачів на трибунах. Хлопці почули його слова після матчу з Францією та зробили висновки, віддавши всі сили на полі у поєдинку проти команди Льова. Про це Шевченко розповів на післяматчевій пресконференції, повідомляє УАФ.

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Команда виконала установку Шевченка

За словами наставника, головним завданням збірної залишається підготовка до наступного року, коли відбудеться чемпіонат Європи та відбіркові матчі на чемпіонат світу. Шевченко підкреслив, якщо команді вдасться залишитись в елітному дивізіоні, це буде чудовий результат.

Андрій Миколайович не оминув і кадрові втрати команди перед важливими матчами у Лізі Націй.

"У ситуації, в якій ми опинилися — травми, інфікування коронавірусом, — ці втрати дуже впливають на якість нашої гри. Ми не маємо такого вибору гравців, як провідні збірні Європи. Якщо в нас випадає один-два виконавці — це вже проблема. Але ми свідомо йдемо на ризик, запрошуємо молодих футболістів, створюємо конкуренцію. Можливо, хтось із них у найближчому майбутньому проб’ється до основного складу", – заявив Шевченко.

На його думку, складно порівнювати швидкість роботи з м'ячем в українських футболістів та гравців, які грають у провідних клубах Європи. Для того, щоб не поступатись суперникам, українцям потрібно виступати десь у європейських командах.

Похвала для Бущана та думка про суперника

Після матчу з Німеччиною головним завдання тренерського штабу є швидке відновлення гравців до матчу з Іспанією, який відбудеться вже 13 жовтня у Києві.

Попри грубу помилку Шевченко похвалив голкіпера Бущана, який не один раз ставав рятівником для команди, не дозволивши німцям забити ще більше.

"Німеччина — це команда, яка може робити на полі все, попереду в неї швидкі гравці, у середині поля Кроос — феноменальний виконавець, який грає практично без втрат. Наші футболісти багато переміщувалися. Вважаю, хлопці сьогодні були молодці,

– підсумував Шевченко.

Додамо, що наступний матч через перебір жовтих карток пропустить один із лідерів збірної України Руслан Маліновський. Але наставник пообіцяв, що Руслану знайдуть гідну заміну на його позицію.