Дика історія: гравця збірної Панами застрелили із таксі вдень посеред міста

Хілберто Ернандес став жертвою вуличної перестрілки. Забивний центрбек опинився у фатальному місці, коли зловмисники відкрили вогонь з машини.

Цієї ночі в Панамі сталась трагедія за участю футболіста. Близько 15:00 за місцевим часом загинув гравець місцевої збірної Хілберто Ернандес.

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Трагедія сталась у місті Колон. Двоє озброєних людей викликали таксі та попросили їх відвезти на місце призначення. Раптом хлопці з авто відкрили вікно та почали стріляти по натовпу.

Через вуличну перестрілку в наслідок кульових поранень вже у лікарні загинув Хілберто, ще семеро були поранені. Самих зловмисників було затримано.

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На момент смерті Ернандесу було 26 років, він виступав за місцеву команду Індепендьєнте на позиції центрального захисника. Гравець був досі результативним – 7 голів у 32-х іграх. Також Хілберто встиг дебютувати за збірну Панами, зігравши два матчі.