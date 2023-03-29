Битва боксерських IQ: перші коментарі Хейні та Ломаченка після оголошення бою

Вже 20 травня Василь Ломаченко спробує забрати у Девіна Хейні звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі. Поєдинок відбудеться на арені "MGM Grand" у Лас-Вегасі.

Боксери поділились враженнями від майбутнього протистояння. А промоутерська компанія Top Rank оприлюднила не лише постер бою, а й красиве промо у шаховому стилі.

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Ломаченко: Моя мета – абсолютне чемпіонство у легкій вазі

Ломаченко публічно назвав своє завдання на майбутній поєдинок проти Хейні. Василь зазначив, що з повагою відноситься до суперника, але хоче відібрати його пояси.

Це буде друга спроба українця стати абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі. З першого разу зробити це Ломаченку не вдалось. У 2020-му він програв Теофімо Лопесу, а згодом відмовився від бою з Джорджем Камбососом, який відібрав у Теофімо титули, через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Тепер ж чемпіонськими поясами володіє Девін Хейні, який двічі переміг австралійця.

Моя мета – абсолютне чемпіонство у легкій вазі, а Хейні – той боксер, який володіє всіма титулами. Я поважаю його боксерський інтелект і дуже чекаю на це протистояння,

– заявив Ломаченко.

Хейні: 20 травня покажу світові, що я найкращий боєць планети

Хейні теж не став чекати зі своїми першими враженнями після офіційного оголошення про поєдинок. Девін наголосив, що 20 травня усі на планеті побачать, що він є найкращим боксером світу.

"Ломаченко – хороший боєць і майбутній кандидат на потрапляння до Зали слави. Хоча він не дав мені можливості битися за титул у 2019 році, коли я викликав його на бій, я не буду дріб'язковим. Це бій, який вболівальники дійсно хочуть побачити, тому я зробив так, щоб він відбувся", – сказав майбутній суперник Ломаченка.

Я став вдвічі сильнішим після реваншу з Камбососом, і вірите чи ні, але чим кращий мій суперник, тим краще я б'юся. Я знаю, що у Ломаченка надзвичайно високий боксерський IQ, але 20 травня покажу світові, що я найкращий боєць планети. Я готовий захистити свій статус абсолютного чемпіона у нищівній манері,

– додав американець.

У цьому поєдинку українці будуть явно вболівати проти свого земляка. Але у цьому винен сам Ломаченко, який продовжує зашкварюватись із публікаціями в інстаграмі про свою любов до московських попів. Відзначимо, що 29 березня відбувається виселення УПЦ МП із Києво-Печерської лаври, де серед натовпу був помічений український чемпіон світу з боксу Олександр Усик.