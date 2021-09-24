Хемілтон збив механіка під час практики на гран-прі Росії: відео

Пілот Mercedes Льюїс Хемілтон не розрахував швидкість свого боліда під час заїзду на піт-стоп на практиці. Через запізніле гальмування він збив механіка з домкратом попереду.

Хемілтон доволі швидко заїхав до механіків. Тож механік з домкратом просто відлетів, коли болід в'їхав в нього, і впав на землю.

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Хемілтон одразу ж вибачився і спитав чи з ним все добре. У Mercedes запевнили, що механік не постраждав.

Під час практики Хемілтон показав другий час. Він поступився своєму партнеру по команді Валттері Боттасу 0.044 секунди.