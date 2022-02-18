У Харкові знову з'являються українські таланти, – Франків про яскраву гру 14-річного Дігтяра

Днями харківський Металіст на третьому турецькому зборі розгромив Ступчаницю (Олово, Боснія та Герцеговина) з рахунком 3:0. Героєм зустрічі став 14-річний вихованець Академії футболу Металіст Кирило Дігтяр.

Номінальний правий вінгер, який вийшов у цьому поєдинку на позиції лівого захисника, віддав дві гольові передачі на Брайана Ріаскоса (одну з неробочою правою під вихід один на один, другу зі стандарту точно на голову колумбійця), а також забив шедевральний м'яч зі штрафного. Крім того, хлопець активно допомагав своїй команді як в обороні, так і в атаці, активно взаємодіючи на фланзі з Артуром Мурзою. Сьогодні Дігтяря по праву називають одним із найкращих гравців України серед команд 2006 року народження, хоча його рік народження 2007-й. Тепер можна сміливо сказати, що він демонструє високий рівень і в дорослому футболі.

Яскрава гра Дігтяря не залишилася непоміченою провідними спортивними журналістами України. Зокрема, головний редактор журналу "Футбол" Артем Франков наголосив, що поява талантів такого рівня в Академії Металіста – не випадковість.

"Можемо дивуватись, можемо ні, але з приходом Олександра Ярославського у Харкові знову з'являються нові українські таланти. Президент Металіста неодноразово заявляв, що розвиток дитячо-юнацького футболу для нього є пріоритетом, і як бачимо, його слова не розходяться зі справою!", – написав Франков на своєму Телеграм-каналі.

Нагадаємо, що окрім 14-річного Кирила Дігтяря на зборах Металіста цієї зими працювали 8 вихованців Академії футболу – Кирило Волога, Данило Приходько, Даніель Вернаттус, Данило Тепляков, Данило Кайдалов, Олександр Цвіренко, Геннадій Синчук та Євген Красніков. Кожному з них головний тренер першої команди Олександр Кучер надавав ігровий час, а останні троє разом із Дігтярем продовжують роботу і на третьому зборі.

Як відомо, Академію футболу Металіст було збудовано та відкрито у 2009 році в рамках підготовки Харкова до проведення Євро-2012. Створення академії, де можуть займатися до 3 тисяч дітей, повністю профінансувала інвестиційна група DCH Олександра Ярославського. За роки роботи Академія футболу Металіст встигла підготувати низку вихованців, які сьогодні входять до числа найкращих футболістів України. Так, найвідомішими вихованцями Академії є голкіпер Андрій Лунін, який захищає ворота мадридського Реала (був в Академії з 2010-го по 2015-й роки), Артем Бесєдін (2010 та 2012) та Олександр Андрієвський (2009-2012), які грають за київське Динамо. Вихованцем Академії є також Михайло Мудрик (2010-2014), Георгій Судаков (2012-2016) та Богдан В'юнник (2013-2016), що захищають кольори донецького Шахтаря. Лунін, Бесєдін та Судаков також є гравцями національної збірної України, один матч у складі головної команди країни провів і Андрієвський.

Після відродження ФК Металіст Олександр Ярославський узяв на себе всі витрати на реконструкцію комплексу футбольних полів Академії футболу, оскільки ця частина футбольної інфраструктури була повністю зруйнована внаслідок бездіяльності колишніх власників. За кілька місяців минулого року повністю замінено покриття на всіх 14 полях – зараз вихованці Металіста мають можливість тренуватися на найкращих в Україні газонах останнього покоління від світового бренду Desso Sports Systems.

На сьогоднішній день Металіст вже близький до того, щоб повернути найкращі традиції роботи з юними обдаруваннями українського футболу. Але відкритим на сьогоднішній день залишається питання стану будівлі Академії футболу. Об'єкт повністю зруйнований зсередини та потребує комплексної реконструкції, у тому числі системи опалення.

За розрахунками фахівців, після чергової зими будівля може стати непридатною. Олександр Ярославський неодноразово висловлював готовність взяти на себе реконструкцію і будівлі Академії, але питання передачі даної інфраструктури Харківській міській раді досі не вирішено, що не дає можливості президентові ФК Металіст інвестувати у відновлення приміщень Академії футболу, щоб вони відповідали суперсучасним полям.