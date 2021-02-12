Смерть у спортліцеї Харкова: 16-річна призерка чемпіонату України вдихнула невідому речовину

В гуртожитку Харківського республіканського ліцею-інтернату спортивного профілю померла 16-річна призерка України зі штовхання ядра.

Про це заявив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіціі в області Сергій Чиж на брифінгу. Він зазначив, що, за висновками експертів, смерть дівчинки настала внаслідок отруєння неуточненою речовиною.

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Версії загибелі 16-річної дівчини

"Фактично, слідство встановило і внесло кримінальне провадження, що це був нещасний випадок", – сказав Чиж, додавши, що загибель дівчини все одно розслідують як умисне вбивство, тому що йдеться про неповнолітню.

Додатково відкрите провадження за ч. 2 ст. 137 Кримінального кодексу України (неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я, що спричинило смерть потерпілого). В рамках розслідування нададуть оцінку діям посадових осіб ліцею, вихователів.

"Що до цього призвело, що спортивний ліцей, спортсменка, а займалася таким незвичним для нас взагалі хоббі", – сказав Чиж.

Він уточнив, що невідому речовину, яка призвела до смерті, дівчинка вдихнула. "Після експертизи ми зрозуміємо, чи це був клей, чи інша хімічна сполука, яка вплинула на легені", – сказав Чиж.

Що відомо про загиблу

За даними поліції, загибла не була харків’янкою, вона разом із матір’ю прибула до Харкова з іншої області. Жила неповнолітня в гуртожитку. Була призеркою України з метання ядра.