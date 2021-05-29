У Харкові фанати провели марш містом перед матчем футбольного клубу Метал: фото

У суботу, 29 травня, харківський Метал проводить заключний матч у Другій лізі. Команда достроково виграла чемпіонат, і готується до виходу в Першу лігу. Але вже під іншою назвою – Металіст.

Гра на стадіоні "Металіст" проти Кривбасу мала розпочатися о 17:00. Правда початок матчу затримали через святковий концерт.

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А перед самою грою вулицями Харкова пройшов автопробіг

Фотогалерея автопробігу фанатів перед матчем у Харкові

Ще частина фантів пройшла пішим маршем до стадіону.



Піший марш фанатів / Фото ТРУХА

Нагадаємо, футбольний клуб Метал у Харкові було засновано лише у 2020 році. Головним тренером команди став Олександр Кучер. Команда впевнено виграла чемпіонат Другої ліги.

Саме на базі Метала може бути відновлений харківський Металіст. Про це заявив колишній власник клубу Олександр Ярославський.