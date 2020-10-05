На Харківському міжнародному марафоні помер один з учасників. Бігун Євген Колєров помер на марафоні, який відбувся у неділю, 4-го жовтня.

Про трагічну подію, яка сталася на Харківському марафоні, повідомили організатори забігу.

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Деталі смерті Євгена Колєрова

Повідомляється, що бігун втратив свідомість на дистанції 21.1 км. Колєрову намагалися надати швидку допомогу.

Зокрема, швидка прибула на місце за декілька хвилин. На жаль, у лікарні серце Євгена перестало битися.

Команда організаторів обіцяє надасть матеріальну підтримку сім'ї спортсмена.

Маршрут марафону змінили через карантин

Як повідомляє "Укрінформ", у пресслужбі Харківської міськради заявили, що в умовах карантину маршрут Харківського міжнародного марафону пролягав не по центральних вулицях міста, як зазвичай, а по Лісопарку і велодоріжці.

"Траса була промаркована і сертифікована, забезпечена охорона та медичний супровід. У цьому році на різні дистанції марафону зареєструвалося понад 3 тис. Учасників з різних міст України та зарубіжжя", – сказали у пресслужбі.

Харківський міжнародний марафон проводиться щорічно, він внесений до Національного реєстру рекордів України як наймасовіший забіг за кількістю зареєстрованих учасників.