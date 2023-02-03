Загиблому військовому було 35 років. Як зазначила кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко, чоловіка добре знали у місті та області.
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У Харкові попрощалися зі спортсменом, що загинув під Соледаром
Ба більше, Григорій Григор'єв був відомий і серед спортсменів з усієї України, які також вирішили пов'язати своє життя з висотою. Захисника України поховали на Алеї героїв у місті Харків.
Чоловік з перших днів повномасштабного вторгнення взявся допомагати евакуювати людей. Коли багато містян та жителів області були розгублені, він ризикував та їхав у найгарячіші точки, щоб вивозити родини в безпеку,
– повідомила кореспондентка.
Відомо, що спортсмен пішов добровольцем в один зі спецпідрозділів, щоб боронити Батьківщину. Разом з Григорієм на одному з найгарячіших напрямків нашої оборони загинув його побратим і також спортсмен – Олександр Заколодний. Прощання з Олександром відбудеться найближчими днями у Харкові.
Що відомо про загиблих альпіністів
- Григорій Григор'єв був кандидатом у майстри спорту зі скелелазіння, а також мав другий розряд з альпінізму.
- Крім того, спортсмен працював над створенням сучасних парків у Харкові, які були б цікаві й молоді, й дорослим.
- Олександр Заколодний був майстром спорту з альпінізму, кандидатом у майстри спорту зі скелелазіння та туризму. До того ж спортсмен був членом збірної команди України з альпінізму та віцепрезидентом Федерації альпінізму та скелелазіння України.
Україна втрачає на війні відомих спортсменів
- Російські окупанти забрали життя майстра спорту з бодибілдингу Дмитра Підопригори. Загиблому захиснику України було 34 роки.
- Успішний спортсмен і тренер загинув поблизу населеного пункту Білогорівка, на Луганщині. Підрозділ Дмитра потрапив під мінометний обстріл російських загарбників.
- А в боях під Вугледаром Донецької області загинув військовий з Черкащини та дитячий тренер з боксу Олександр Воробйов. Український воїн був учасником бойових дій в Афганістані, а з 2017 по 2021 роки добровольцем воював в зоні АТО/ООС