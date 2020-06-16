"Шахтар" подарував апарати штучної вентиляції легень (ШВЛ) медикам Харківської обласної клінічної інфекційної лікарні.

Про це "Шахтар" повідомляє 16 червня на своєму офіційному сайті.

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Медзаклад під час карантину набув статусу опорної лікарні для боротьби з COVID-19. Лікарні було передано два апарати ШВЛ.

Обладнання медзакладу передав молодий голкіпер "Шахтаря" Анатолій Трубін.

"У Харкові "Шахтар" здобуває трофеї, і ми відчуваємо підтримку вболівальників під час матчів. Щиро дякуємо їм за це", – сказав Анатолій.

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Також Трубін радий, що "Шахтар" може зробити добру справу для міста.

"Головне, щоб наші вболівальники зараз далі серйозно ставились до карантину та піклувалися про своїх близьких. Футбол з уболівальниками невдовзі повернеться до міста, і ми будемо щасливі бачити всіх на наших іграх у Харкові", – додав Трубін.