Харків хоче стати базовим містом для збірної України з футболу

Влада Харкова звернулася до Української асоціації футболу з проханням, щоб саме в їх місті базувалася збірна України. І нібито вже досягнута відповідна усна домовленість.

Тимчасово виконуючий обов'язки мера Харкова Ігор Терехов звернувся до УАФ з проханням, щоб саме це місто стало базовим для збірної України під час підготовки до Євро-2020. За його словами, президента УАФ Андрій Павелко дав принципову згоду.

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"Я звернувся сьогодні до Павелка, щоб базовим містом для збірної України був Харків. Ми про це домовилися. Досягнуто домовленості. Наступні матчі гратимемо в Харкові", – заявив Ігор Терехов.

Варто додати, що під час підготовки до Євро-2020 збірна України проведе три спаринги. Першим суперником "синьо-жовтих" стане Бахрейн, а матч запланований на 23 травня.

Після цього на українців очікують матчі проти Північної Ірландії (3 червня) та Кіпру (7 червня). Де відбудуться ці матчі – поки невідомо. Цілком ймовірно, що у Києві збірна України грати не буде, адже на НСК "Олімпійський" на цей час планують заміну газону.

У 2020 році планувалося, що збірна України три спаринги у підготовці до Євро-2020 проведе у трьох різних містах – Харкові, Києві та Львові. Однак це було ще до пандемії коронавірусу. Цілком можливо, що в УАФ всі три матчі проведуть у Харкові, щоб футболісти менше були змушені подорожувати та піддавати себе ризику заразитися коронавірусом.