Харків хоче прийняти матч за Суперкубок УЄФА-2025

Секретар Харківської міської ради Ігор Терехов ініціював внесення Харкова до переліку міст-кандидатів на проведення матчу за Суперкубок УЄФА 2025 року на стадіоні "Металіст".

Відповідного листа він надіслав президенту Української асоціації футболу Андрієві Павелку.

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Харків готовий прийняти важливий матч

За словами Ігоря Терехова, Харків має розвинену інфраструктуру, необхідну для проведення заходів такого високого рівня: сучасний стадіон, міжнародний аеропорт, потужний готельний фонд, футбольні тренувальні бази, місця для відпочинку гостей міста тощо.

"З часів Євро-2012 на стадіоні "Металіст" було проведено понад 20 матчів Ліги Європи та Ліги чемпіонів з бездоганними оцінками від експертів УЄФА. Без сумніву, Харків готовий до проведення матчу найвищого рівня", – підкреслив Ігор Терехов.



Також він нагадав, що національна збірна команда України з футболу є постійним резидентом стадіону "Металіст" і тренувальні збори перед чемпіонатом Європи-2020 провела у Харкові. За його словами, завдяки наполегливим тренуванням та товариським матчам на стадіоні, який відповідає міжнародним стандартам якості, команда вперше досягла 1/4 фіналу.