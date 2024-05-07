Готовий знову стати чемпіоном: гучна заява від Гвоздика

Олександр Гвоздик заявив про бажання знову виграти чемпіонський пояс. У червні 37-річний українець поб'ється за пояс тимчасового чемпіона WBC.

15 червня у Лас-Вегасі відбудеться поєдинок між українцем Олександром Гвоздиком та американцем Давідом Бенавідесом. Боксери битимуться за пояс тимчасового чемпіона WBC у напівважкій вазі.

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Гвоздик про бій з Бенавідесом

37-річний Олександр Гвоздик поділився очікуваннями від бою з Бенавідесом та заявив про бажання знову виграти чемпіонський пояс.

"Я ніколи не уникав труднощів і це не виняток. Бенавідес – боєць найвищого рівня, і саме це мотивує мене старанно тренуватись щодня.

Якщо ти хочеш бути найкращим, ти маєш боротися з найкращими. Я готовий знову стати чемпіоном", – сказав Гвоздик.

Попередньо разу Олександр Гвоздик боксував 30 вересня 2023 року, коли нокаутував бразильця Ісаака Родрігеза. Для українця ця перемога стала третьою поспіль після повернення в бокс і 20-ю загалом.

Єдиної поразки на професіональному рингу Гвоздик зазнав у жовтні 2019 року, достроково програвши росіянину Артуру Бетербієву в об’єднавчому поєдинку. Тоді Олександр втратив титул WBC та завершив кар'єру, однак згодом повернувся у бокс.