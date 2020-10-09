Відбулися матчі плей-офф відборі на Чемпіонат Європи 2020. Відтак визначилася пара фіналістів, яка побореться за путівку до групи C, де виступатиме і збірна України.

На потрапляння до групи C претендувало одразу п'ять команд. Це чотири команди, які йшли шляхом D – Грузія, Білорусь, Північна Македонія та Косов, а також Румунія.

До теми: Євро-2020: результати матчів плей-офф кваліфікації та відео голів

Румунія потрапила до цього переліку, адже в Бухаресті відбудуться матчі групи C. Тож якби Румунія вийшла на Євро, то свої матчі вона б проводила вдома. В іншому випадку це була б одна з команд зі шляху D.

Як закінчилися перші матчі плей-офф

Провести плей-офф вирішили у форматі фіналу чотирьох – півфінали та фінал. І лише переможець отримає путівку на Євро-2020.

Румунія не їде на Євро

Збірна Румунії зі своїм завданням потрапити на Євро-2020 не впоралася. У півфіналі плей-офф команда на виїзді поступилася збірній Ісландії 2:1.

Ісландія – Румунія 2:1

Голи: Сугірдссон, 16, 35 – Максім, 62

Відтак збірна України зіграє з переможцем шляху D. У півфіналі між собою зіграли Грузія – Білорусь та Північна Македонія – Косово. В обох випадках переможцями стали господарі матчів.

Грузія – Білорусь 1:0

Гол: Окріашвілі, 7 (пен)

Північна Македонія – Косово 2:1

Голи: Бололлі, 16 (авт), Велкоскі, 33 – Хадерджонаж, 29

Тож 12 жовтня визначиться останній учасник групи C на Євро-2020. Ним стане Грузія або північна Македонія. Ця команда потрапить до групи, де виступатимуть збірні України, Нідерландів та Австрії.