Не знають правил: європейська збірна помилково втратила гравців перед грою відбору на Євро

Збірна Греції провела матч 6-го туру відбору до Євро-2024. Підопічні Густаво Поєта без зайвих труднощів обіграли Гібралтар.

Аж п'ять м'ячів влетіло у ворота скромних гостей із Гібралтару. Натомість грецькі ворота залишились "сухими". Фінальний свисток зафіксував розгромну перемогу греків 5:0. Однак перед поєдинком у цієї європейської збірної були кадрові проблеми.

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Прикра помилка, яка не вплинула на результат

Грецька федерація футболу сповістила головному тренеру Густаво Поєту невтішні новини – чотири футболісти його команди не зможуть зіграти у 6-му турі відбору на Євро через перебір жовтих карток. Тому тренеру потрібно було вдатись до ротацій у складі.

Однак навіть із цим команда впоралась та легко обіграла суперника.

Найцікавіше те, що у фіналі цієї історії виплило, що місцева федерація грубо помилилась під час підрахунку попереджень. Виявилось, що ці начебто "дискваліфіковані" футболісти могли спокійно зіграти проти Гібралтару, адже мають у своєму активі по дві картки, а не по три, які змушують їх пропускати наступний матч відбору на Євро-2024.

Кого грецька федерація помилково дискваліфікувала – Константіноса Цимікаса, Петроса Манталоса, Дімітроса Курбеліса та Маноліса Сіопіса. Усі вони через помилку пролетіли повз заявку греків на домашню гру.

Керівник усіх грецьких збірних визнав помилку та запевнив, що ті люди, які грубо помилились, будуть покарані.