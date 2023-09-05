Він обійшовся майже у 100 мільйонів: зірку Манчестер Юнайтед звинуватили у домашньому насильстві

Колишня дівчина Ентоні звинувачує вінгера у фізичному насильстві та побитті. Гравець вважає себе невинним, але до нього вже застосували санкції у збірній Бразилії.

На днях Манчестер Юнайтед розірвав контракт із Мейсоном Грінвудом, якого звинувачували у згвалтуванні своєї дівчини. Суд виправдав форварда, але клуб вирішив припинити стосунки із ним.

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Тепер же у Юнайтед з'явилась нова аналогічна проблема. Поліція бразильського Сан-Паулу розслідує справу проти вінгера Ентоні, якого звинувачують у домашньому насильстві.

Деталі скандалу

Заяву подала колишня дівчина футболіста Габріела Каваллін. Вона опублікувала фото наслідків травми, де видні кістки її пальців. Крім того, Габріела зізналась, що Ентоні зачиняв її вдома та відбирав паспорт.

Також вінгер начебто погрожував її вбити та вбити себе. Сам Ентоні спочатку відмовчувався, посилаючись на судову таємницю. Втім згодом бразилець таки висловився щодо цієї ситуації у себе в інстаграм.

Я можу з упевненістю сказати, що звинувачення є хибними. Вже подані докази, які показують, що я невинний у висунутих звинуваченнях. Мої стосунки з Габріелою були бурхливими, зі словесними образами з обох боків, але я ніколи не застосовував жодної фізичної агресії. Щоразу вона представляє різні версії звинувачень. Таким чином, я вирішив публічно спростувати висунуті звинувачення та повідомити, що залишаюся у повному розпорядженні бразильської влади для роз'яснення необхідних питань,

– заявив Ентоні.

Хоч поки вироку і нема, бразилець вже поніс перші репутаційні втрати. Федерація футболу Бразилії виключила Ентоні зі свого складу на матчі відбору ЧС-2026 у вересні. Замість нього виклик отримав форвард Арсенала Габріель Жезус.

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Чим відомий Ентоні

23-річний Ентоні є вихованцем Сан-Паулу, але засвітився вже у Аяксі, за який виступав з 2020 по 2022 роки. Забивши 25 голів у 82 матчах, вінгер двічі став чемпіоном Нідерландів.

Торік вінгера викупив Манчестер Юнайтед за шалені 95 мільйонів євро. Втім на "Олд Траффорд" у бразильця поки проблеми з результативністю – лише 8 голів у 48 іграх.

. У 2021 році футболіст дебютував за збірну Бразилії і вже провів за неї 16 матчів, забивши два голи. Також Ентоні разом із "селесао" їздив на ЧС-2022, де дійшов до чвертьфіналу.