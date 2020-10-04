У двох гравців донецького "Шахтаря" – Тараса Степаненка та Андрія Пятова – виявили коронавірус. Інфекція також у ще двох працівників клубу.

Інфекцію у Степаненка та Пятова виявили після матчу з "Десною", який відбувся у неділю. Гравці здали тести напередодні відправлення до розташування збірної України, повідомили у "Шахтарі".

"Шахтар" в повному складі йде на самоізоляцію за приписом санітарного лікаря. У понеділок, 5 жовтня, і четвер, 8 жовтня, всі футболісти, тренери та співробітники першої команди пройдуть додаткове тестування, після якого будуть визначені подальші дії", – йдеться в повідомленні клубу.

Варто відзначити, що Пятов відіграв увесь матч проти "Десни". Степаненко вийшов на заміну у другому таймі.

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Обоє гравців були викликані до збірної України на матчі проти Франції, Німеччини та Іспанії, які заплановані на 7, 10 та 13 жовтня. Окрім них, в виклик отримали ще сім гравців – Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Сергій Болбат, Євген Коноплянка, Марлос, Віктор Коваленко, Жуніор Мораес. Команда в понеділок, 5 жовтня, мала відправитися до Франції, де і готувалася б до матчу проти французів.