Гравці збірної України у вишиванках запросили уболівальників на матч з Бахрейном: відео

Гравці збірної України Сергій Сидорчук, Тарас Степаненко та Андрій Пятов запросили уболівальників відвідати товариський матч з Бахрейном, який відбудеться 23 травня в Харкові.

Зробили це гравці досить оригінально – у вишиванках, так як саме 20 травня відзначають день цієї національної сорочки.

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"Запрошуємо на гру з Бахрейном. У вишиванці", – звернувся Степаненко до вболівальників збірної України.

День вишиванки традиційно святкується в Україні у третій четвер травня.

Матч Україна – Бахрейн пройде на ОСК "Металіст". Стартовий свисток поєдинку прозвучить о 21:00.