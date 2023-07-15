Розбіжності з федерацією: гравці збірної України з волейболу можуть бойкотувати матчі команди

Капітан "синьо-жовтих" Олег Плотницький оголосив про неможливість співпраці із ФВУ після успішного сезону в Золотій Євролізі. Він застеріг, що деякі гравці збірної можуть не грати за неї у найближчих турнірах.

Чоловіча збірна України з волейболу вдало виступила цього року у Золотій Євролізі. Команда Угіса Крастіньша виграла всі матчі до фіналу.

До теми Завершили на мінорній ноті: Україна поступилась Туреччині у неймовірному фіналі Золотої Євроліги

Втім там "синьо-жовті" поступились Туреччині. Схоже, що після цього турніру у збірної виник конфлікт із Федерацією волейболу України.

Капітан команди Олег Плотницький натякнув на своїй сторінці у фейсбук на конфлікт із ФВУ. При цьому лідер збірної припускає, що у наступних матчах не всі гравці цієї команди візьмуть участь.

Ми вдячні всім, хто підтримує національну збірну з волейболу. Ми вдячні нашим ЗСУ за можливість грати та захищати нашу країну на світовій арені. На сьогодні є розбіжність у базових моментах між командою та керівництвом ФВУ. Тому нашою командою GOLD GENERATION були обговорені наші подальші дії у звʼязку з неспівпрацею ФВУ з членами збірної України з волейболу. Ми з повною відповідальністю хочемо повідомити нашим вболівальникам та шанувальникам, що на найближчих двох турнірах збірної команда може бути представлена не в повному складі. Подальші коментарі будуть згодом, якщо не знайдемо спільну мову. Слава Україні, шануйтесь,

– написав Плотницький.

Читайте також Жіноча збірна України з волейболу вдруге в історії стала переможцем Золотої Євроліги

Нагадаємо, що друге місце у Золотій Євролізі дозволило Україні потрапити до Кубка претендентів. На ньому буде розіграна одна путівка у Лігу націй серед восьми команд.

У чвертьфіналі "синьо-жовті" гратимуть проти збірної Китаю. Турнір пройде вже з 27 по 30 липня. А вже восени на Україну чекають матчі чемпіонату Європи та кваліфікації на Олімпійські ігри.