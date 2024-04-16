Одноклубники Мудрика ледь не побились за право бити пенальті: відео цирку на полі

У понеділок, 15 квітня, лондонське Челсі приймало Евертон Віталія Миколенка. Протистояння 33-го туру АПЛ-2023/2024 закінчилось космічною перемогою клубу Михайла Мудрика.

Обидва українці вийшли у стартових складах своїх команд. Вже до перерви рахунок у матчі був 4:0 на користь Челсі. Хет-трик оформив Коул Палмер та ще один м'яч у доробку Ніколя Джексона, повідомляє 24 Канал.

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Не могли поділити пенальті

Навіть перерва не допомогла Евертону прокинутись та бодай забити гол престижу. Хоча ще у першому таймі м'яч таки побував у сітці воріт господарів. Але гол гостей не був зарахований через офсайд.

Після 15-хвилинного відпочинку м'яч вп'яте побував у володіннях Пікфорда. І знову Палмер був у центрі уваги. Коул реалізував 11-метровий та оформив у поєдинку покер (4 голи).

Щоправда, ситуацію із пенальті футболісти Челсі перетворили у справжній цирк. Гравці "синіх" ледь не побились між собою. Джексон та Мадуеке хотіли пробити 11-метровий, хоча штатним пенальтистом лондонського клубу є саме Палмер.

Коул забрав м'яч до своїх рук та навіть відштовхнув нападника Джексона, який до останнього намагався пробити із позначки. Заспокоювати одноклубників взяли Галлахер та Сілва.

У підсумку, ні Джексон, ні Мадуеке не змогли відібрати право на виконання пенальті у Коула.

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Палмер реалізував вже свій 8-й із 8-ми отриманих пенальті Челсі у поточному сезоні-2023/2024. 21-річний атакувальний півзахисник забив вже 25 голів у 41-му зіграному поєдинку. Також у його активі 13 асистів. Надрезультативний сезон проводить колишній футболіст МанСіті.

Фінальну крапку у матчі поставив Гілкріст, який забив 6-й м'яч Челсі. Евертон зазнав нищівної поразки на "Стемфорд Брідж" 6:0. Віталій Миколенко провів на полі весь матч, а Михайло Мудрик був замінений на 80-й хвилині поєдинку. Замість лівого вінгера у гру вступив Бен Чілвелл.