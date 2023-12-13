Переплутав баскетбол із боксом: гравець НБА отримав вилучення за брутальний нокаут – відео

У середу, 13 грудня, відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату НБА. В одному з них Фінікс приймав Голден Стейт.

Гра минула в рівній боротьбі та закінчилася перемогою господарів майданчика. Наприкінці "Санз" ледь не втратили перевагу в 13 очок, що мали в середині останньої чверті, проте все ж таки довели матч до тріумфу з рахунком 119:116, пише 24 Канал.

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Жорсткий нокаут від Гріна

Найскандальніший епізод зустрічі стався у третій 12-хвилинці. Центровий Голден Стейт Дреймонд Грін забув, що знаходиться не в боксерському ринзі, а грає в баскетбол та вдарив Юсуфа Нуркіча рукою по обличчю.

Боснійський гравець після брутального удару впав на паркет та довго не міг прийти до тями. Рефері після цього переглянув повтор моменту та прийняв рішення видалити Гріна, який отримав неспортивний фол другого ступеня.

Дивіться відео нокаутуючого удару від Гріна

Зазначимо, що це вже не перше видалення для Дреймонда Гріна в сезоні-2023/2024. Раніше він отримував 5-матчеву дискваліфікацію за напад на Руді Гобера під час зустрічі з Міннесотою.

. Після очного поєдинку Фінікс посідає восьме місце в турнірній таблиці Західної конференції, Голден Стейт – 11-те.