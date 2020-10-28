Вночі на 28 жовтня у Харкові сталося масштабне ДТП за участю гравця "Металіста 1925" Дмитра Кравченка. Рівень алкоголю у крові футболіста у 9 разів перевищував допустиму норму.

Гравець у нетверезому стані сів за кермо та вчинив ДТП за участь своєю та ще чотирьох машин. Після аварії показник алкоголю у крові Кравченка перевірили за допомогою алкотестеру, який показав 1, 85 проміле. Відео виклав Telegram-канал "Автомобильный Харьков| СТО Харьков".

До теми: П'яне ДТП Дмитра Кравченка: футболіст "Металіста" розбив чотири автівки

У відео видно, як 25-річний футболіст "Металіста 1925" під контролем правоохоронців дихає в алкотестер. Результат 1,85 проміле означає, що рівень алкоголь у крові перевищує у 9 разів допустимої норми, яка становить 1,02 проміле. ролик швидко розлетівся інтернетом.

Сам Дмитро категорично заперечує результат, який показав алкотестер.

У цьому сезоні Дмитро Кравченко зіграв за "Металіст 1925" у шести матчах та одного разу засмучував голкіпера суперника. Свого часу футболіст подавав великі надії в українському футболі та міг поповнити склад лідерів в УПЛ.