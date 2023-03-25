Ледь не створив сенсацію: гравець Кривбаса забив гол-красень у відборі до Кубка Африки – відео

Нападник Кривбаса Даніель Созах забив красивий гол у відборі до Кубка Африки. Його збірна ледь не скоїла сенсацію у матчі проти маститого суперника.

Даніель Созах, який виступає за збірну Нігера, відзначився голом у ворота збірної Алжиру. Забитий м'яч новоспеченого гравця криворізького колектива видався справді красивим, пише 24 Канал.

Варте уваги Мбаппе і компанія розчавили "апельсин": Франція знищила Нідерланди у відборі на Євро – відео

Були досить близькими

Нігер та Алжир зійшлися в рамках третього туру кваліфікації до Кубка африканських націй. Поєдинок завершився 2:1 на користь "лисів пустелі", проте Нігер був близьким до того, аби влаштувати справжню сенсацію, оскільки букмекерські контори давали коефіцієнт 32,00 на їхню перемогу та 12,00 на нічийний рахунок.

Цифри на табло спершу змінив саме гравець Кривбаса Даніель Созах, який вийшов на побачення з голкіпером Алжира. Проте нігерець не став дочікуватись зближення з воротарем суперника, а ще за меж карного майданчика опонента вирішив завершити епізод на свою користь, елегантно перекинувши у тому моменті безпомічного голкіпера. Коментатору не вистачало слів, аби описати цей шедевр.

Гол-красень нігерця:

Даніель все ще офіційно не представлений як гравець криворізького колектива, проте уже заявлений на сезон. Президент Кривбаса запевняв, що підписання Созаха буде оголошено тоді, коли той повернеться зі збірної.